Victoria Ruffo no quiere ser política

Los mundos de la actuación y la política no son lejanos, hay varias actrices que han estado o están casadas con políticos, como en el caso de Victoria Ruffo, quien es esposa del actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

La actriz, quien actualmente prepara su nueva telenovela Cita a ciegas, dice que aunque sí, está casada con un político, este mundo no le gusta mucho.

“El mundo de mi marido es muy difícil, no me gusta en lo personal, no lo escogería para nada”, dijo durante las grabaciones de los promocionales de la telenovela.