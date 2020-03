Vive Latino recibe al público con medidas preventivas por el Covid-19

Aunque las personas que van llegando al Vive Latino afirman que no le tienen miedo al coronavirus, están pasado por un control de sanidad, antes de ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ocesa, empresa organizadora, instaló ocho carpas médicas, filtros con termómetros infrarrojos en los accesos y puso a disposición un equipo de 92 paramédicos, 10 médicos y ocho ambulancias. Mientras que la Secretaría de Salud local, así como la federal, desplegarán brigadas sanitarias y epidemiológicas para monitorear a los asistentes.

Desde las 13:00 horas aproximadamente, cientos de asistentes están arribando al lugar y sin excepción alguna, a cada persona se le está tomando la temperatura y se les obliga a untarse gel antibacterial en las manos.

A pesar de las medidas preventivas que Ocesa implementó después de que se reunió con la Secretaría de Salud, la mayoría de la gente que va llegando no le tiene miedo de llegar a contagiarse de Covid-19, una enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo.

Tal es el caso de Rosa María Pérez, quien viene a por The Rasmus y como una medida de precaución trajo gel antibacterial.



"No es que quiera sentirme muy confiada, pero tal vez no estamos en punto muy crítico en relación al virus, y en donde esté, si me voy a contagiar, me voy contagiar verdad, pero vengo con confianza de que no va a pasar nada", comentó.

También hay algunos que confían en lo que dicen las autoridades, como Andy Monjaraz.

"Yo confío mucho en lo que dicen las autoridades, de que si es una contigencia real, pero que no es de gran magnitud, porque los que han presentado esos malestares vienen de otros países, no tengo miedo, ya estuve en México con lo de la influenza y no me pasó nada".

Por su lado Ivon Rosales, que trae en su bolsa un cubrebocas por si lo llegara a necesitar, tampoco tiene miedo, pero si considera algo muy bueno las medidas de precaución de los organizadores.

"Creo que está muy bien que estén tomando la temperatura, no tengo miedo, porque realmente te siento que no estoy 100% expuesta al virus, porque realmente son casos muy aislados los que están detectados", expresó.

Mientras que Abdel Martínez comenta que es más importante informarse bien sobre el tema y no generar una histeria colectiva.

"Creo lo más importante es estar informado de lo que dicen las noticias, más que nada es una histeria colectiva que tenemos actualmente y al no estar informados existe esta histeria, aunque si hay que tener cuidado con la propagación, usar cubrebocas cuando estás enfermo, lavarse bien las manos, también para cuidarnos nosotros mismos".

Mientras que Janine es una de las pocas personas que si siente temor, pero el deseo por ver a The Rasmus, le dio ánimos de asistir al Festival.

"Me parece bien la revisión, yo creo que ya somos mucha gente y estamos tomando muchas medidas a nivel nacional y yo creo que eso está muy bien, la verdad sí tengo miedo, pero vengo por la banda que me gusta".

Mogwai se baja del Vive

La agrupación escocesa Mogwai, la cual tenía agendado tocar en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020 en la Ciudad de México este domingo 15 de marzo, hizo pública la cancelación de su espectáculo, a consecuencia del riesgo que implican los viajes internacionales, en este momento.

En sus redes sociales Mogwai expresó: “Lamentamos anunciar la cancelación de nuestra presentación en Vive Latino en la Ciudad de México el domingo, debido a los riesgos actuales de viajes internacionales asociados con COVID-19”.

La banda tenía programado presentarse durante el segundo día de actividades del Vive Latino en el escenario titulado Telcel, a las 10:55 y hasta las 11:55 de la noche, antecediendo al espectáculo de la agrupación de regional mexicano Los Tucanes de Tijuana.

“Lamentamos decepcionar a cualquiera que estuviera planeando vernos en el festival, pero esperamos regresar a México en el futuro tan pronto como sea prácticamente posible”, profundizaron los intérpretes de Heard About You Last Night y No Medicine for Regret.

“Algunas noticias decepcionantes, aunque inevitables. Lo siento amigos”, sostuvo Stuart Braithwaite, quien conforma la agrupación de post rock al lado de Dominic Aitchison, Martin Bulloch y Barry Burns.