Werevertumorro en video simula una violación y se lo "comen" en redes

Por realizar un video de TikTok en el que simula un abuso sexual, el youtuber Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro y Gaborever, fue señalado en redes sociales este fin de semana.

"Apología a la violación", es una de las etiquetas con las que usuarios de Twitter se refirieron al video de Montiel quien este domingo publicó en su cuenta de Twitter, más que una disculpa, un mensaje explicando que había eliminado dicho contenido.

"Eliminado de todos lados, no way", posteó.

Montiel saltó a la fama por crear videos para YouTube bajo el seudónimo "Werevertumorro" convirtiéndose en uno de los primeros y más reconocidos youtubers mexicanos.

En el video de apenas más de 30 segundos se ve como si una persona estuviera abriendo los ojos, entonces aparece Gabriel desnudo y moviéndose, y el youtuber dice como si fuera una broma:

"A la madre, sigo pedo, ¿tú también? Me caí, estamos desnudos pero no sé qué pedo".

Entre las respuestas que desató en redes hay quien critica que el creador de contenido justifique una violación diciendo que "andaba pedo" además de normalizar y respaldar la "cultura de la violación".

V.E.R.G.A. No puedo con el nivel de insensibilidad. Despertarse así es una de las sensaciones más culeras de este mundo y NO se lo deseo a nadie nunca. Nuestro sufrimiento y la violencia que ustedes, hombres, perpetran sobre nosotras no es comedia #WereverViolador https://t.co/p2kxEJ5xdG

