Y la peor vestida de la semana es… Raquel Bigorra

Bienvenida una vez más a tu sección favorita “La peor vestida de la semana” en esta ocasión tenemos a una de las conductoras más polémicas del espectáculo. Su más reciente controversia con una importante revista la puso en la mira de todos. Así es, hablamos de Raquel Bigorra.

La cubana siempre se ha caracterizado por presumir sus looks en Instagram. Siempre con una sonrisa, la conductora muestra sus atuendos favoritos y los luce sin igual. Sin embargo, hay días en los que no son tan acertados, como el look que hace poco compartió.

Se trata de una falda estilo sirena de rayas, una playera estampada color verde pistache y unas zapatillas rojas. Aplaudimos mucho su estilo pin-up, pero Raquel, el juego de colores y texturas no nos convenció. En primera, la falda está increíble, pero ese estampado de rayas no va con los colores que elegiste. Asimismo, la playera lucía demasiado grande y la silueta parecía perderse en la parte de arriba. Por otro lado, entendemos el tema y el peinado, pero… se ve descuidado y a medias con esa coleta. El copete, acertado, sí, pero se perdía con tan malos aciertos del outfit.

Para el maquillaje, sentimos que lo rescató de manera acertada, pero igualmente no lució por el tan desastroso look. No obstante, estamos impacientes por ver que otros looks nos tiene preparados.