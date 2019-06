Yo soy mexicano: Enrique Iglesias

“Yo soy mexicano”, fueron las palabras que Enrique Iglesias dijo durante su concierto en el Auditorio Nacional, escenario donde no pudo contener las lágrimas de emoción al recordar que en México inició todo para él.

“No lo digo porque esté en México, ¡Yo soy mexicano! Aquí empezó todo, en la Ciudad de México”, fue la declaración que hizo después de su interpretación de “Hero”, en donde se hincó e hizo reverencias de agradecimiento a toda la audiencia.

El espectáculo del viernes dio inicio a las 21:00 horas, cuando en medio de luces láser salió Quique al escenario interpretando “Move to Miami” y con “Freak”, hizo que todo el público presente se pusiera de pie, pero fue con “I like how it feels” que sus fans enloquecieron por el fuego que salía de distintas partes del escenario.

El gran espectáculo visual continuó con las luces láser en los temas “Heartbeat” y “Duele el corazón”, mientras que con “Bailamos” inició la esta.

“Se me ponen los pelos de punta al pensar en la primera vez que estuve aquí en el Auditorio Nacional hace 25 años, muchas gracias por estar aquí esta noche”, fueron las primeras palabras de Enrique al saludar a su audiencia, antes de iniciar con la parte acústica de la noche.

Fue así que el romanticismo y la nostalgia comenzó con “Perdedor”, “El baño”, mientras que contó que la canción “Taking back my love” la compuso por problemas que llegó a tener con su pareja y madre de sus hijos, Anna Kúrnikova.

Luego, sorprendió con “Yellow”, cover acústico de la banda británica Coldplay.

La esta y el baile continuó con “Be with you” y “Tonight (I’m lovin’ you)”, que inició con el intro de “Seven nation army”, canción de la banda estadounidense The White Stripes, y entre ovaciones y gritos de euforia, el cantante se despidió y salió del escenario por un breve momento.

En todo momento, el intérprete tuvo contacto con sus fanáticos, en muchas ocasiones se acercó a ellos para que lo saludaran, se agachó para que lo tocaran, en una ocasión se bajó del escenario y sobre todo animó a toda su audiencia para que interactuaran con él.

Después de una breve pausa, puso a bailar nuevamente a todos con “Súbeme la radio” y mientras que con “Hero” comentó que se sentía mexicano, fue con “Nunca te olvidaré”, que se le quebró la voz y lloró.

“Sólo hay dos sitios donde quiero estar, uno de esos sitios es con mis hijos y el otro sitio es aquí esta noche con todos vosotros”, dijo haciendo estallar de gritos eufóricos a todos los presentes en el lugar.

En la recta final, Enrique cantó “El perdón”, “Bailando” y cerró su show con “I like it”.