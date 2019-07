YosStop denuncia altercado por yate y la critican

La youtuber Yoss Hoffman, mejor conocida como YosStop por su canal de videos, se volvió tendencia en redes sociales esta mañana luego de un tuit en el que usó la palabra "naco" al referirse a unas personas con las que tuvo un problema por la contratación de un yate.

Este fin de semana la joven compartió un video donde se muestra a los prestadores del servicio discutir con sus compañeros al grado de incluso intercambiar empujones.

"Hoy tuvimos una muy mala experiencia con un yate de nombre 'Valentina' donde el nandertal (sic) del capitán nos dio un trato pésimo desde el inicio y al final terminó jaloneando y empujando a nosotras las mujeres y soltando golpes a mis amigos", escribió la joven.

Hoffman publicó otro video donde se ven más de las agresiones que hubo en el altercado. Ante esto la youtuber calificó a una de las personas que daría el servicio, en el puerto de Marina Green Bay en Cancún, como "tipejo asqueroso con una probrísima educación".

YosStop aseguró que ella y sus compañeros se encuentran bien aunque un celular cayó al lago.

"Que asco la gente que justifica la violencia, nada absolutamente nada justifica violentar a la gente, le puedes decir lo que quieras, pero meterse con la integridad física de alguien es lo más bajo y naco de este mundo. Sí, naco significa de poca educación".

Estas últimas palabras y calicativos son lo que motivó que la joven se volviera tendencia en Twitter, además de recibir el nombre de "Lady yate". Usuarios de la red social se burlaron de un joven que llevaba unos sabritones en la mano e incluso hicieron memes con él.

En su última publicación Yoss Hoffman dijo a sus seguidores que hoy mostrará el video completo de lo que pasó.

"Una lección importante de la verdadera banda naca que no queremos en el mundo. Está cabrón que eso pase pero al menos no me cansaré de hacer el intento", aseguró.