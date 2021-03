Piden cambio en administración de Sindicato de Salud en Hidalgo

Pese a que el 26 de febrero concluyó la gestión de Sonia Ocampo Chapa como secretaria general de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Hidalgo, continúa sin emitirse la convocatoria para la renovación de la delegación sindical, por lo que trabajadores del sector salud piden el cambio de administración.

Juan Alberto Pérez Mejía, delegado nacional en Hidalgo del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS), comentó en entrevista que más del 60 por ciento de trabajadores del sector salud en Hidalgo están en desacuerdo con la gestión de la dirigente; sin embargo, persisten los temores a las represalias por manifestarse en contra.

LLEVA SONIA 12 AÑOS AL FRENTE DEL SNTSA: DELEGADO

Indicó que la gestión de Sonia Ocampo presenta diversas irregularidades, entre ellas que en los 12 años que lleva al frente del SNTSA no ha hecho ninguna rendición de cuentas y transparencia, sumado al reciente caso de que fue vacunada contra COVID-19 junto con otros integrantes del sindicato que no están en primera línea, cuando hay trabajadores que aún no han sido inmunizados.

Explicó que piden cuotas sindicales mensuales pero no informan a dónde se destinan los recursos; sumado a que existe un fondo de ayuda mutua que es un apoyo de 35 mil pesos para cuando compañeros en activo fallecen, pero tienen el antecedente de al menos un trabajador que murió y le negaron el recurso a su familia.

SIN TOMA DE NOTA

Además, dijo la SNTSA no tiene toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, por lo que de acuerdo con la ley no pueden hacer gestión de ningún tipo, ya que carecen del reconocimiento de la autoridad federal.

Pérez Mejía comentó que cada tres años es lo mismo para la renovación de dirigencia, y a ella le favorece que no se emita la convocatoria, por lo que un grupo de trabajadores acudió al Sindicato Nacional para ingresar la petición de que manera inmediata se convoque a elecciones.

ANTECEDENTE

El 2 de febrero, el director del Hospital General de Pachuca, Mario Alberto Tenorio Pastrana, fue separado de su cargo por autorizar la vacuna contra COVID-19 para la líder sindical, Sonia Ocampo Chapa.

Lo anterior, por no respetar las disposiciones establecidas por la Secretaría de Salud federal y estatal de mantener un orden específico en el proceso de vacunación del personal de primera línea, por lo que la Secretaría de Salud de Hidalgo dio vista a la Contraloría Interna a efecto de que realice las investigaciones correspondientes.