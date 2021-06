20 años después, esta pareja se vuelve a reencontrar gracias a internet

Brasil.- Gracias a las redes sociales, un par de enemorados pudieron reencontrarse 20 años después, así que festejaron tomando una foto en el mismo lugar donde tuvieron su primera cita cuando eran más jóvenes. Luego de vivir separados tanto tiempo, Joselita Saboia y Jehová Gusmão están juntos de nuevo.

Fue en un restaurante ubicado en la ciudad de Teresina, capital del estado de Piauí, donde comenzó esta historia de amor. Joselita abrió el negocio de comida cuando tenía 30 años, siendo madre de dos niños, pensaba que jamás se volvería a enamorar, pero apareció Jehová en su abismo.

El hombre es un trailero de Río de Janeiro que cada vez que pasaba por ahía visitaba a su amada. Pero los encuentros no esran frecuentes, pues a pesar de que viven en el mismo país, sus lugares de residencia se encuentran a 2 mil 500 kilómetros de distancia.

Desafortunadamente, el restaurante de Joselita nos prosperó y tuvó que cerralo. Las preocupaciones económicas no le dieron tiempo de avisarle a Jehová, quien era el "amor de su vida", por lo que perdieron contacto y noticias uno del otro hasta que el internet les dio una esperanza.

Siempre la estaba buscando, en las redes sociales, pero no podía encontrarla”, dijo el hombre.

A 20 años de su primera cita, una palabra clave por fin desembocó en que Jehová encontrara el perfil de su “alma gemela”. Afortunadamente, ambos estaban solteros. Si bien habían intentado formar una relación con otras personas, el destino tuvo otros planes.

Logré ubicarla, le escribí y ella me contestó. No lo podía creer, pasé demasiadas noches soñando con ella, preguntándome qué sería de su vida y si tendría alguna vez la oportunidad de volver a verla”.

Quedaron en verse de nuevo el sábado 12 de junio, día en que se celebra la fiesta de San Antonio de Padua, el equivalente brasileño al día de San Valentín.

El reencuentro fue muy emotivo y ahora planeamos irnos a vivir juntos... Estoy muy feliz y emocionada, porque siempre lo he estado esperando, nunca lo he olvidado. Siempre fue el amor de mi vida. Cuando llegó su mensaje, incluso me emocioné, porque yo también lo estaba buscando siempre”, dijo Joselita.