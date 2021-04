4T atenta contra el derecho a la salud: Héctor Meneses

El candidato a diputado federal por el distrito VII de Tepeapulco de la coalición “Va por México”, Héctor Meneses Arrieta, lamentó que con la escasez de vacunas, la 4T atente contra los derechos fundamentales de la población, al negarle el acceso a la salud, y peor aún con enfermedades que pueden ser prevenibles.

El candidato recordó que hasta hace unos años, México ocupaba un lugar privilegiado en cuanto a aplicación de vacunas, ya que contaba con el mejor programa y organización de vacunación; sin embargo, desde hace unos meses “existe una escasez muy grande de vacunas”.

“A más de año y medio, hay una escasez muy grande de vacunas, ya no hablemos de la pandemia, hablemos de la vacunación que teníamos como país, éramos bandera blanca a nivel internacional, hoy no hay vacunas para recién nacidos, para tétanos, para mujeres embarazadas, ni para la poliomielitis, hoy es un problema real y grave que si no se atiende, con los años nos va generar un problema”, expuso.

Indicó que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Vacunología desde hace más de dos años se presenta un desabasto de diversos biológicos, entre ellos, vacunas contra la hepatitis B, sarampión, difteria, tosferina, tétanos y rubéola.

En este sentido, subrayó que el derecho a la salud está contenido en el artículo cuarto constitucional, y al gobierno al no tener un abasto de vacunas, atenta contra ese derecho fundamental, pero no sólo eso, sino que en un futuro se puede convertir en un problema.

“La falta de abastecimiento de diversos biológicos afectó la caída en las coberturas del Programa de Vacunación Universal, situación que se ha presentado desde 2018 y que se agudizó con la pandemia del COVID-19”, sostuvo.

El candidato a diputado federal insistió que si este problema no se atiende de manera urgente el país tendrá problemas más adelante y afectará de manera directa a la población.