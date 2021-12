A 10 días de elección, sin ratificar nueva administración de mercado en Ixmiquilpan

A diez días que se llevó a cabo por segunda ocasión este año la elección para que locatarios del mercado José María Morelos y Pavón eligieran a su nuevo administrador, hasta el momento Heberto de Jesús Vargas Álvarez, contendiente que resultó electo con 233 votos, no ha recibido su constancia que lo acredite como tal.

Al respecto, Vargas Álvarez dijo en entrevista tener el conocimiento de que el retraso para entregarle la documentación oficial que lo reconozca como el nuevo administrador, se debe a nuevos desacuerdos entre algunos integrantes del cabildo.

Personal del ayuntamiento me dijo que era prácticamente seguro que el tema otra vez lo someterán a consideración en asamblea, ya que existía molestia por parte de unos regidores, pero no me mencionó quiénes. Por ello, ya pregunté qué va a pasar cuando me van a dar mí sello y todo, pero aún no hay nada", comentó.