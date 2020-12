A María le gusta bordar, le robaron su única aguja; vende cepillos en San Javier

María recorre las calles de Pachuca con todas sus pertenencias consigo. En un diablito azul va una cubeta cuyo contenido es indescifrable. Una sábana floreada envuelve lo que se adivina son unas cuantas piezas de ropa, al igual que una bolsa azul.

Al frente de una fuente en el bulevar San Javier, una de las zonas de mayor plusvalía en la capital, descansa María. Frente a ella, una tina de metal que con una veintena de cepillos de ixtle, los cuales vende a la gente que camina por la acera.

Sentada cerca de un parquímetro, cubierta con un sombrero negro, suéter azul, falda amarilla a cuadros y pies descalzos, la mujer de unos 60 años, cabello cano y piel morena, saluda a guardias de tránsito que pasan junto a ella.

“¿Cuál es el precio?”, le preguntan a María, quien responde: “cuatro, cuatro, siete, tres, cinco”, dice, mientras señala una de las piezas.

El cliente insiste y ella atina a decir “cinco, cuatro, siete, cinco”, Hace una pausa, piensa, “40 y 35… 75”.

Después de vender uno de los cepillos atado con un lazo beige, María se persigna y guarda las monedas en una bolsita negra. Son las 14:00 horas y parece que ha sido el único que ha vendido en todo el día.

“¿Qué más vende?”, le dicen. “De todo, servilletas, manteles, servilletas y servilletas y manteles y... faldas”, responde.

Sus palabras se mezclan entre la frase que intenta decir y las oraciones que se agolpan en su mente, lo que hace difícil descifrarlas.

LE GUSTA BORDAR, LE ROBAN SU ÚNICA AGUJA

Cuenta que le gusta bordar y coser pero alguien le robó su única aguja, por lo que no ha podido elaborar piezas para vender.

Habla sobre música, dice tocar la armónica al tiempo que de una pequeña bolsa de mezclilla saca un instrumento rojo, de lámina. Cuenta que ella ha escrito 2 mil 900 canciones.

María se limpia los labios con la mano y sopla. Se detiene para cantar, su voz es rítmica, suave, pausada. “Canta muy bonito”, le dicen los transeúntes de San Javier y en su cara se dibuja una sonrisa de gran tamaño, que muestra los dientes.

Cuenta que canta con un grupo; una mujer y sus hijos, comenta que les enseña, y baila. Sin terminar la oración dice “me gusta la música. Yo toco la guitarra, la armónica, los huapangos, las salsas, los molitos rojos y verdes”. Sin notarlo mezcla ideas y regresa a la melodía: “tengo 2 mil 900 canciones”, repite.

NO PUEDE BAILAR, SU CUERPO ESTÁ CANSADO

Narra que le gusta mucho bailar, pero que ahora no puede porque su cuerpo está cansado, además menciona la hinchazón de sus piernas y sus pies agrietados.

“Sí tengo zapatos, pero no me los pongo porque me lastiman”, dice, mientras sube sus pies a una caja plástica de refresco roja que tiene a un lado, se soba las piernas. Sus pies reflejan los años caminados.

Dice no tener miedo de que le roben sus cosas, además de que en su casa no puede tenerlas, porque alguien las quita de ahí. Sobre su familia no responde, ignora la pregunta y mira al suelo.

Luego, sonríe. “Tengo una canción favorita”, recuerda, toca su armónica y se detiene para cantar, su mente juega y mezcla conceptos, pero se pueden adivinar palabras sobre un hogar lejano, amor y familia.

MARÍA, YA NO CANTES PORQUE LLORAS

“A mí me dicen ‘María, ya no cantes eso porque lloras’, pero me gusta mi canción sobre mi papá, mi mamá y mi hermanita”, cuenta, mientras que sus ojos oscuros comienzan a inundarse. Toma el cuello de su suéter azul y se limpia las lágrimas que amenazan con salir.

Sin embargo, en un instante suspira y sonríe de nuevo. Su descanso continúa a un costado del bulevar, sobre una jardinera, al frente de la fuente, a lado del mismo parquímetro.

De esa manera transcurren los días, saludando a los autos de modelo reciente. “Tengo muchos amigos aquí, ellos me cuidan”, cuenta María desde San Javier.