A dos años de su muerte, familiares de Sara Abigail acusan irregularidades en investigación

Han pasado dos años desde que Claudia Sandoval encontró a su hija sin vida recostada en su cama, con un plástico en la cara. Desde entonces no ha parado de clamar justicia por el presunto feminicidio de Sara Abigail Salinas Sandoval. Señala que hasta el momento la investigación arroja más dudas que respuestas.

Este miércoles, a dos años de la muerte de su hija, Claudia acudió nuevamente a exigir justicia a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), acusa irregularidades en la carpeta de investigación por parte de la ministerio público Griselda Yaredy Lozada Hernández, quien a pesar de las pruebas y testimonios presentados, especula que fue un suicidio, de acuerdo con familiares de Sara.

Con 22 años de edad, toda una carrera dentro de la gastronomía tradicional por delante, activa, amigable, deportista y muy jovial, así describe Claudia a su hija, quien presuntamente fue asesinada el domingo 25 de agosto de 2019 en la casa donde vivía en Zempoala.

Derivado de su gusto por las cafeterías y sus estudios de Gastronomía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Sara tenía el sueño de poner su propio establecimiento, el cual ya estaba en planes de desarrollo días antes de su muerte.

Además, Sara tenía un gusto enorme por actividades artísticas como la fotografía y la música. Tocar el piano y editar las fotos que tomaba con su celular eran los dos pasatiempos favoritos en los que se ocupaba cuando no trabajaba o estudiaba.

De acuerdo con familiares, Sara mantuvo una relación sentimental por más de seis años con el hombre al que señalan como sospechoso del crimen. Él era mucho mayor que ella y logró establecer una relación cuando Sara apenas rondaba los 15 años de edad.

Al terminar la relación, mencionaron, Sara no paró de ser acosada por el sujeto, pues eran incontables las llamadas y mensajes que recibía, algunos incluso con amenazas, las cuales están estipuladas en la carpeta de investigación.

Un día antes de su feminicidio el tipo le estuvo hablando, fueron como 30 llamadas hasta que mi hija le contestó y le dijo que no quería saber nada de él, que la dejara en paz, la verdad ya la notaba muy desesperada con ese asunto, no la dejaba ni un rato en paz” comentó la madre.

El día en que le fue arrebatada la vida a Sara, sus padres estaban en Pachuca y ella se encontraba sola en su casa ubicada en Zempoala. Cuando sus familiares regresaron al domicilio la encontraron acostada en su cama, boca arriba, semidesnuda y con un aspecto pálido, inmediatamente su madre la tocó y sintió un frío “escalofriante” e inmediatamente notó que en la cara tenía un pedazo de plástico.

Al percatarse de que Sara no contaba con signos vitales realizaron el reporte a las autoridades, las primeras investigaciones arrojaron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, es decir, la obstrucción de las vías respiratorias ejerciendo presión en el pecho, por lo que consideran que la joven no pudo hacerlo sola.

Al denunciar los hechos, la investigación parecía tener un rumbo normal, se brindaron las pruebas correspondientes como mensajes de amenaza, testimonios de amigos y familiares e incluso del presunto culpable donde hubo gran cantidad de contradicciones, de acuerdo con los familiares de Sara.

Tras la intervención de asesores legales, los padres de la joven fueron advertidos de que en la PGJEH hacían caso omiso a la carpeta del caso debido a la demora de un dictamen y el poco conocimiento que tenían de la investigación cuando el equipo legal preguntaba sobre el proceso.

Hace algunos días, el 20 de agosto del presente año, tras la petición de la intervención de peritos en psicología criminalística, figura inexistente en la dependencia, la agente del Ministerio Público Griselda Lozada Hernández envió un escrito en el cual refiere:

En la PGJEH no existe la figura de peritos en psicología criminalística. Es importante destacar que hasta este momento de la investigación no se tiene acreditada la existencia de un delito, mucho menos del tipo penal de feminicidio, por lo que no se puede establecer que la muerte de SARA ABIGAIL SALINAS SANDOVAL se trate de un feminicidio”.