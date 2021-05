A falta de propuestas, candidatos adversarios atacan a Morena: Andrés Caballero

Ante la falta de propuestas, los candidatos adversarios tienen que denostar a los aspirantes a diputados de la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo, ya que los partidos que atacan, anhelan regresar a los tiempos de los privilegios, señaló el presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Caballero Cerón.

A menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones para diputaciones federales y locales, así como extraordinarias en los ayuntamientos de Ixmiquilpan y Acaxochitlán, el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) indicó que “se calientan” los ánimos en las campañas, como en todo proceso electoral.

“Solo pedimos, tanto a nuestros candidatos y simpatizantes, conducirse con mesura y responsabilidad, lo mismo a nuestros adversarios, que se conduzcan en el marco del derecho y alejen toda tentación de delinquir en el marco del proceso electoral”, refirió Andrés Caballero en entrevista con AM Hidalgo.

Sobre los señalamientos contra Morena, por parte de candidatos de otros partidos políticos, dijo, se debe a que no tienen propuestas, “por eso nos atacan, porque anhelan regresar a los tiempos de privilegios. Eso ya no va a ser posible, la población ha decidido darle continuidad a la cuarta transformación y decirle a los que se han conducido con impunidad que ya basta”.

Sobre las manifestaciones de rechazo de morenistas a supuestas candidaturas impuestas, así como la deserción de militantes para apoyar postulaciones de partidos opositores, el presidente del Consejo Estatal de Morena negó que exista desbandada del partido en Hidalgo.

“No observo duda en los militantes, hay quienes se ostentan como militantes de Morena y atacan al partido, pero no lo son, no puede ser militante quien está atacando a Morena y a algunos de ellos los hemos buscado en los padrones de afiliación, pero no aparecen, son montajes que hacen los partidos adversarios”.