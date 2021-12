A oscuras, aprueba cabildo de Pachuca presupuesto de egresos para 2022

El cabildo de Pachuca aprobó en lo general y particular el presupuesto de egresos para 2022, con 16 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, durante sesión celebrada a las 23:00 horas de ayer miércoles.

El dictamen presentado por los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda ante el cabildo, fue votado durante la vigésima sesión extraordinaria llevada a cabo en forma virtual.

Antes de la votación, la regidora Guadalupe Orona Urías manifestó su inconformidad por el monto que dicho presupuesto destina a obra pública.

“Desde mi punto de vista no es correcto que de un monto de cerca de 980 millones que va a manejar el ayuntamiento por los diferentes conceptos, dedicarle solamente 31 millones 322 mil a la inversión pública, se me hace bastante poco, considerando además que Pachuca, no solo desde la actual administración, ha estado muy descuidada en la obra pública, cómo están las calles y con esto no se le va a hacer frente”, comentó.