A pocos días de reabrir sus negocios, comerciantes no ven ganancias

San Mateo Atenco.– Hace diez días inició la reapertura de negocios en San Mateo Atenco, pero los comerciantes han adoptado algunas medidas sanitarias que aunque son por el bien de la población, les han afectado las ventas.

Una de ellas es prohibir el uso de los probadores de ropa, para evitar que las prendas se conviertan en un foco de contagio de Covid-19, lo que no ha sido muy bien recibido por la clientela.

Aunque la mayoría ha acatado la recomendación, hay quienes discretamente desobedecen, por miedo a que se vaya el comprador.

“Pásele, pero si vienen a revisar mi local no salga del probador. Están viendo cómo están las cosas y todavía nos restringen. Ayer sólo me persigné con la venta de un pantalón”, indicó un comerciante.

De acuerdo al gobierno municipal, para proteger a la población algunas tiendas de ropa no permiten el uso de probadores; sin embargo, pero ofrecen 30 días para cambiar el producto, en caso de no ser la talla adecuada. Se aclaró que esta medida no aplica en los establecimientos de calzado.

Ofertones

Para atraer a los clientes, algunos vendedores ofrecen rebajas en productos que son de buena calidad.

Los comerciantes han acatado otras disposiciones oficiales como: colocar en sus locales tapetes sanitizantes, gel antibacterial, usar cubrebocas y limitar la cantidad de personas que ingresan.

En la zona de venta hay cuatro filtros sanitarios, en los cuales se mide la temperatura, reparten alcohol en gel y supervisan el uso correcto de la mascarilla, antes de permitir el acceso.

Para su reapertura, los comercios deben cumplir con las medidas de la nueva normalidad y contar con el distintivo correspondiente.

Autoridades supervisan la zona para vigilar que se mantenga el protocolo sanitario para cada local.