A punto de quebrar bares y cantinas a una semana de tercer cierre: empresario

A una semana del tercer cierre de bares y cantinas en Hidalgo, el sector está muy afectado y la mayoría de negocios está a punto de quebrar, sumado a que 300 personas por ahora no trabajan y muchas de ellas necesitan recursos ante el regreso a clases de sus hijas e hijos, indicó el líder del gremio en la zona metropolitana de Pachuca Francisco Javier Zavala Ramírez.

El presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca y la Zona Metropolitana comentó que intentan buscar una solución ante la actual situación; sin embargo, dijo que ya no solo depende de empresarios y gobierno, sino que también es responsabilidad de la sociedad.

Indicó que las pérdidas económicas hasta la fecha son incalculables, ya que podrán hacer una sumatoria hasta que sepan cuánto tiempo duró la restricción, aunque dijo, a unos días del cierre ya están muy afectados.

Detalló que son al menos 300 personas las que por ahora no laboran con el actual cierre, los cuales son empleos directos, pero la afectación económica abarca a otros sectores, porque ellos destinan sus recursos a los establecimientos locales donde se abastecen y fomentan el consumo local.

Recordó que son 48 los establecimientos que agrupa la asociación y de continuar el cierre indefinido, todos corren el peligro de bajar la cortina definitivamente, situación que los mantiene con la incertidumbre porque no está garantizado que sea la última suspensión a causa de la pandemia.

Zavala Ramírez comentó que el cierre de bares y cantinas originó que las personas acudan a lugares no establecidos donde no se toman las medidas sanitarias y lo peor es la venta de alcohol adulterado que pone en riesgo la salud de los consumidores.

“La gente no deja de tomar y si no puede hacerlo en lugares establecidos va a tomar en lugares que no están establecidos formalmente, y con el riesgo a la salud que implica que no tienen manera de controlar o propiciar que se venda alcohol legítimo, el alcohol adulterado es un gran tema en este sector que pone en riesgo la vida de las personas”, señaló.