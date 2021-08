A ritmo de Valentín Elizalde los hermanos Badillo acudieron a vacunarse

A ritmo de Valentín “El Gallo de Oro” Elizalde, los hermanos Badillo Castro arribaron a la técnica 38 para hacer fila y esperar su turno en la inmunización con la ilusión de poder realizar sus actividades cotidianas con mayor seguridad.

Rogelio y Ricardo Badillo Castro asistieron a vacunarse este lunes contra COVID en el módulo implementado en la Escuela Secundaria Técnica número 38 de Pachuca con la esperanza de que su núcleo familiar siga libre del virus.

Con plena confianza en el biológico Sinovac, a pesar de que en redes sociales se presume su escasa efectividad, Rogelio y Ricardo, de 27 y 22 años de edad respectivamente, acudieron a vacunarse en punto de las 10:00 horas.

Afirmaron que se tardaron aproximadamente hora y media en completar el proceso de vacunación, desde que se formaron hasta que culminó la etapa de observación del personal médico para poder emprender el regreso a casa.

Respecto a la vacuna, los hermanos Badillo Castro coincidieron que no sintieron nada, solo un ligero piquete que no representó problema alguno.

Debido a eso, comentaron que no comprenden cómo hay personas que no aprovechan esta oportunidad para vacunarse y así tener un poco de seguridad y mayores defensas para combatir al virus.

No se siente más que un piquete muy leve, no es nada en comparación a toda la protección que nos da. No entiendo cómo hay personas que no confían en las vacunas cuando son un beneficio gigante”, agregó Ricardo, el menor.