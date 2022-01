A vacunarse

En días pasados a todo el personal educativo del país se le aplicó el refuerzo de la vacuna del Covid-19 con el biológico de Moderna; bastantes docentes al parecer o la gran mayoría experimentaron algunos o todos los efectos secundarios que puede generar la vacuna: fiebre alta, dolor de articulaciones, náuseas, cansancio, cuerpo cortado. Esto debido a que en las redes sociales los docentes vacunados no dudaron en expresar como se sintieron esta vez, lugar donde cualquier comentario, publicación o fotografía se hace viral a las pocas horas; en esta ocasión el biológico que les inyectaron por lo visto les generó una mayor reacción que la vacuna de CanSino.

El refuerzo que se les ha aplicado a los maestros es una de las fórmulas más eficaces que se han generado para combatir esta enfermedad, pues de acuerdo a lo que he leído e investigado al respecto es de las del tipo de vacunas ARNm, lo que significa que le enseña a nuestras células a generar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria. Como les he comentado en otras ocasiones, estas vacunas hacen que el cuerpo al reconocer el virus lo ataque con las defensas que el sistema inmune ya ha creado, y aunque se dio a conocer que es la primera vez en el mundo que la vacuna de CanSino y Moderna se “mezclan” para reforzar el sistema inmune, los creadores del segundo biológico solo piden estar atentos a cualquier cambio, pero sin tener miedo de alguna consecuencia futura.

Por otra parte, las próximas semanas se estarán reforzando a los adultos de 50-59 años en todo el estado de Hidalgo, pues como ya se realizó en diciembre el refuerzo de las personas de 60 años en adelante y por el tiempo que ha pasado desde la última aplicación de las primeras dos dosis, y al igual que en diciembre, se estarán reforzando con el biológico de AstraZeneca que, como dato, al igual que el biológico de Moderna el tipo de vacunas es ARNm, para que éste se adapte a su sistema inmune y los ayude a crear los anticuerpos para combatir el virus en cualquiera de sus cepas, hasta el momento.

Sin embargo y pese a que la vacunación nacional sigue, los contagios continúan a la alza, se puede pensar que el covid que da ahora ya es más leve, ya no te mata, pero lo que no sabemos es que siendo el virus mayormente trasmisible puede generar nuevas cepas, variantes o sub variantes de la misma enfermedad, no estamos creando una inmunidad de rebaño como se decía antes, y la cuestión de haya más contagios, es que nos sigue dejando encerrados, sin poder volver a la normalidad, y muchos o la gran mayoría de los que se encuentran contagiados no se encuentran vacunados, no sé si a estas alturas de la pandemia sigan creyendo que el virus no existe, y por lo mismo continúan sin cuidarse adecuadamente; al menos si no crees en ello usa correctamente el cubrebocas, a muchos de nosotros si nos sigue preocupando contagiarnos por personas que tienen síntomas leves o son asintomáticas.

No bajemos la guardia, no bajemos el cubrebocas, no coman dentro del transporte público; he visto muchas personas que hacen eso, pueden hablar por teléfono sin bajarse el cubrebocas, el mío si funciona pero si todos los usamos se reduce en un 95 por ciento la probabilidad de contagio, lávense las manos, hagámoslo por los que ya no están. Recuerda que si te cuidas tu, nos cuidamos todos.

