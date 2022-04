A votar y luego a misa, así celebraron católicos el Domingo de Ramos en Pachuca

“Al Domingo de Ramos solo venimos los que tenemos fe de verdad”, aseguró Adriana Guevara Meza, quien toda la vida ha acudido en esta fecha a la Asunción de Pachuca para bendecir sus palmas y celebrar el inicio de la Semana Santa, este año enmarcada en la jornada electoral de revocación de mandato.

Llegó el Domingo de Ramos, festividad que marca el inicio de la Semana Mayor o Semana Santa, en el cual cientos de feligreses se dieron cita en la parroquia de la Asunción de María en el Centro de Pachuca, luego de dos años de pandemia en que la celebración se vio mermada por los aforos reducidos.

Para este año el inicio de la celebración religiosa se compaginó con la jornada electoral para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, para los feligreses ninguna de las dos situaciones afectó la otra.

Con palmas adornadas de flores de muchos colores, los creyentes se dieron cita en dicha iglesia para celebrar el inicio de la Semana Santa, entre esos cientos de personas se encontraba Adriana, quien con la fe intacta se dispuso a esperar más de una hora para poder entrar a bendecir su palma, ya que el acceso al centro religioso era por bloques de personas debido a las medidas de bioseguridad.

“YA FUI A VOTAR Y AHORA VOY A MISA”

Adriana Guevara Meza se levantó desde temprano para acudir a votar en la revocación de mandato y así tener el resto de la mañana libre para ir como cada año, hasta antes de la pandemia, a la Asunción de Pachuca para la bendición de ramos.

La joven mujer, con una sonrisa en su rostro, platicó para AM Hidalgo que esa tradición religiosa la tiene arraigada desde la infancia, ya que sus padres y abuelos le inculcaron la religión, por lo que ahora profesa esa enseñanza a pesar de considerar que en el resto de la sociedad se han perdido esas costumbres.

“Vengo desde que tengo uso de razón, mis padres me inculcaron esta tradición a pesar de que ya en los últimos tiempos se ha ido perdiendo poco a poco, a lo mejor por la falta de tiempo que a veces tenemos no se lo inculcamos a nuestros hijos”, comentó Adriana.

De igual manera consideró que la pandemia es un factor importante para que aún se vea poca afluencia en ese tipo de eventos y no sea como en años anteriores, una total fiesta religiosa, ya que actualmente solo acuden los que verdaderamente tienen una fe muy grande, indicó.

“Mientras que haya fe lo demás no importa, eso sí, las palmas subieron un poco de precio, pero bueno, son cosas que se presupuestaban después de los años de pandemia que no se realizó correctamente esta festividad”, concluyó.