AMLO dice que se divierte al dar a conocer planes como el BOA

Al señalar que es legítimo que la oposición quiera sacarlo de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le divierte dar a conocer ese tipo de planes como el del Bloque Opositor Amplio (BOA), porque sus adversarios piensan que nadie se va a enterar.

- “¿El plan de empresarios y políticos opositores es para sacarlo de Palacio?”, se le cuestionó al Mandatario en su conferencia de prensa matutina.

“Yo creo que sí, la oposición se propone eso, lo que está en el escrito es un objetivo que tienen los opositores, pero es legítimo, lo único es que se conducen de manera encubierta, yo hasta me divierto el dar a conocer esto porque hasta se tapan tanto, se ensarapan ahí, que piensan que nadie lo va a saber, y ahora las cosas en México se saben antes de que sucedan”.

Sobre el origen del documento donde se propone la creación de un Bloque Opositor Amplio -que ayer dio a conocer Presidencia-, el presidente López Obrador dejó entrever que su movimiento tiene muchos simpatizantes incluso hay quienes trabajan con sus adversarios políticos.

“Los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes, pero esto siempre ha sido así, choferes, sus trabajadoras domésticas, sus profesionales, pues hay mucha simpatía por nuestro movimiento y hay gente que por necesidad tiene que trabajar en esos grupos, porque tienen que tener ingresos, pueden vender su trabajo, pero no su conciencia. Entonces por eso nos hacen llegar todo esto”.

Señaló que sus adversarios están buscando aliarse porque se acercan los comicios intermedios y quieren tener la mayoría en la Cámara de Diputados.

“¿Cómo es BOA?, Bloque Opositor Amplio. Es eso vamos a unirnos todos pues lo dicen en el documento, pero he visto últimamente dos encuestas, nosotros no las hacemos encuetas porque cuestan, pero he visto dos que nos mandan, una sobre gubernaturas, sobre quién ganaría en las 15 gubernaturas y otra de cómo quedaría la Cámara de Diputados si hoy fuesen las elecciones”.

Señaló que si el PAN compitiera solo no les iría bien, pero si se alían con Movimiento Ciudadano, de Dente Delgado, les va mejor, pero si incluyen al PRI obtendrían un “escenario ideal”, pero todo eso está por verse.

“Primero porque se supone que cada partido tiene su programa, no son franquicias, es distinto, no es fácil, entonces para que tanto partidos deberías de haber dos: liberal y conservador, pero esa es una cuestión que no es fácil, a ver cómo el PRI se va a unir al PAN o el PAN al PRI, pero lo otro, lo mero principal, la gente, ahí es dónde está el asunto, porque se pueden unir todos, pero ¿van a votar los ciudadanos?”, cuestionó.