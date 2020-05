AMLO felicita a madres mexicanas; les dedica la canción “Amor eterno”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, felicitó este domingo a las madres mexicanas por el Día de las Madres, a quienes agradeció su cariño y amor, y -como lo había adelantado- dedicó la canción “Amor Eterno”, de Juan Gabriel.

En un video grabado en los pasillos de Palacio Nacional y difundido en sus redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller exhortó a la población a acatar las medidas de sana distancia por la contingencia por el coronavirus Covid-19, por lo que pidió no visitar a la madres y abuelas para evitar contagios.

En el video se reproduce la interpretación que hizo el llamado "Divo de Juárez" de esta canción en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

Beatriz Gutiérrez Müller pidió a la población acatar las medidas de sana distancia por la contingencia del coronavirus, por lo que exhortó a hijos y nietos no visitar a las mamás en esta celebración.

La también presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México mostró una pintura de flores que llamó “Fabula de Flores” en honor a las madres mexicanas.

“Hoy es Día de las madres esperamos que todas estén en casita. Si su mamá está lejos, por favor no la visiten, estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar.