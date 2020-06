AMLO: hay que salir sin miedo al Covid-19

Aunque reconoció que todo el país se encuentra en semáforo rojo por el alto número de contagios de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a superar sus miedos y salir del confinamiento, porque no podemos quedarnos inmóviles.

En conferencia de prensa, a 11 días del inicio de la nueva normalidad, el Titular del Ejecutivo federal respaldó la actuación y decisiones que ha tomado ante la pandemia Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al asegurar que sería incapaz de mentir y de ocultar información para dañar a la población.

Tenemos que vencer, no sólo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento, sí hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba, [porque] se diga: ‘Estamos en semáforo rojo’, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que hacerlo poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad”.

El Mandatario destacó que el regreso gradual a la nueva normalidad beneficiará a millones de mexicanos que viven al día, pero siendo respetuosos del que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa “porque lo puede hacer, porque es un investigador, es un maestro o es un empresario que puede trabajar desde su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso”.

López Obrador afirmó que con equilibrio y cuidando la salud, “poco a poco” se irá avanzando hacia la nueva normalidad.

Por eso también son mis giras, porque yo me podría quedar aquí con la sana distancia, como lo he venido haciendo —y nos ven, esta conferencia la ven muchos— y podría yo desde aquí, desde la capital, seguir gobernando, pero es importante, aunque no haya un mitin, aunque no haya una concentración, aunque nos cuidemos, aunque estemos en Sonora 30, 40, pero se sabe que estuvimos en Hermosillo, se sabe que estuvimos allá con los guarijíos”.