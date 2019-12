AMLO me pedía asistir a eventos para pedir que votaran por él: Poniatowska

La escritora Elena Poniatowska presentó su más reciente libro “El amante polaco”, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2019.

La ganadora del Premio Cervantes de Literatura 2013 aprovechó para hablar qué la motivó a emprender esta nueva aventura literaria, además, confesó que mientras preparaba esta obra, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pedía asistir a eventos para decirle a la gente “que votara por él”.

“A cada rato, Andrés Manuel López Obrador me pedía que fuera de un lugar. Fui a un mar cerca de Guadalajara, a varios lugares, a Los Ángeles, en condiciones muy distintas. Él me pedía que le dijera a la gente que votara por él. Yo me chiveo horrible, no sé hacer eso pero más o menos intenté ", señaló durante la presentación.