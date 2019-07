AMLO: “no soy tonto, me doy cuenta de todo”

Bochil, Chis.— Al ser recibido con protestas de ciudadanos por la carencia en servicios de salud y becas a estudiantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no es tonto, es colmilludo y se da cuenta de todo.

Antes de iniciar su discurso y tras revisar el estado del hospital rural, pobladores de Bochil protestaron por la falta de medicamentos y de servicios de salud.

En respuesta, el Ejecutivo dijo: “Debe quedar muy claro, para que no nos vayan a confundir, no somos iguales a los que ya no están en el gobierno. Me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto. Ni tampoco crean que soy tonto, me doy cuenta de todo, ya soy colmilludo”.

Más adelante, en el patio del hospital rural, al cuestionar a los pobladores si ya llegaron las becas, le respondieron que aún no.

“Aquí, de manera extraña, porque en todos lados están llegando las becas para la educación básica, aquí todavía no se han entregado. Ya lo sé, ya les dije que no me estoy chupando el dedo”, afirmó.

Después de unos minutos, las protestas cesaron y López Obrador cambió de tema. Criticó que el ausentismo en las escuelas está mal y que los maestros que tienen semanas de martes a jueves no son democráticos, sino irresponsables.

“Si hay ausentismo, está mal. No debe haber ausentismo, nada de semana de martes a jueves. Si se es democrático, se tiene que ser honesto, nada de decir soy del movimiento democrático magisterial, pero no voy a dar clases, tú no eres democrático, eres un irresponsable”, expresó.

En compañía del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, el Mandatario también habló de la amenaza que significa no bajar el flujo migratorio y que el gobierno de Estados Unidos imponga aranceles a productos mexicanos.

“Nos amenazan que si no baja el flujo migratorio, que la mayoría no son mexicanos, pero la amenaza es sobre México, que [si] no baja el flujo migratorio, habrá impuestos a las mercancías”, expresó.

Sin embargo, López Obrador manifestó que están haciendo ver al gobierno de Estados Unidos que la mejor forma de resolver el fenómeno migratorio es que haya empleo en los pueblos.

Afirmó que en los dos sexenios anteriores el gobierno condonó 400 mil millones de pesos a empresas y bancos que conformaban una élite con privilegios fiscales. Al hacer un recorrido por el hospital rural de Bochil, el Presidente indicó que “los machuchones” (jefes o dirigentes) no pagaban impuestos.

“Imaginen una empresa y un banco grande, famoso, pues esa que están imaginando, esa empresa y bancos no pagaban impuestos. Pagan impuestos los campesinos, enfermeras, obreros, médicos, pero había una élite que tenía privilegios fiscales, se les condonaban los impuestos. En los dos últimos sexenios [se destinaron] 400 mil millones de pesos en puras condonaciones”, afirmó.

Por tal motivo, dijo, se emitió un decreto para abolir la condonación de impuestos a todos, “se acabaron los privilegios”, sentenció.

Ante esto, el Ejecutivo armó que la justicia, cuando hay una transformación, tarda, pero llega.

Por la tarde, realizó un recorrido por el hospital rural de Ocozocoautla, donde celebró que se hayan otorgado los contratos para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Además, Andrés Manuel López Obrador adelantó que si es necesario más presupuesto para la compra de medicamentos, utilizará un fondo que se tiene para ese sector.

No obstante, confió en que con el mismo presupuesto se comprarán los medicamentos necesarios.

El Titular del Ejecutivo federal citó la frase que caracteriza a Ocozocoautla, pero con su propia versión: “Calma, Coita, que la Cuarta Transformación va ganando”.

Aseguró que van bien las finanzas en el país y que hay buen presupuesto, además, armó, se ha bajado la inflación y se cuenta con un peso fuerte.

“No se sabe mucho, pero el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo respecto al dólar. Hice el compromiso de que iba a ser un gobierno austero y sin lujos”, expresó.

Al evento, al que asistió el director del IMSS, Zoé Robledo, el Presidente recordó que muchas veces los funcionarios actuaban con prepotencia y hasta con complejos, “ya que necesitan estar rodeados de guardaespaldas, achichincles y lambiscones”.

López Obrador criticó lo que el expresidente Vicente Fox comentó en torno a que en vez de dar pensión a los adultos mayores, era mejor que siguieran trabajando. Argumentó que el Programa de Adultos Mayores se le conoce en Europa como estado de bienestar.

Adelantó que hoy tendrá una reunión con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para firmar un acuerdo para disminuir la migración de Centroamérica a Estados Unidos.