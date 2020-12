AMLO pide cuidarse y no salir de casa por incremento de contagios de Covid

Ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los habitantes de la ciudad de México a no salir de su casa hasta el 24 de diciembre y si tienen que hacerlo sea solo para lo más indispensable.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que el pasado lunes 14 llamó a los ciudadanos, en especial a los capitalinos, a quedarse en casa para reducir la movilidad.

“Lo que debemos de pensar es que falta muy poco para el 24, les hablaba del comportamiento de quienes vivimos aquí, de que se acostumbra estar en familia el 24 y a partir del 25 se vacía hasta las vísperas de Reyes Magos, lo que tenemos que procurar es cuidarnos siempre, pero si podemos no salir o solo salir por lo indispensable, por sustento, por una compra necesaria, no por algo superfluo, sino con cuidado, pero procurar estar en casa, y que no hagamos festejos en las casas y pasando el 24 baje la movilidad en la ciudad y esto nos va a ayudar mucho.