AMLO pide revisar los apoyos que requiere INAH para su operación

Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió que se revisaran los apoyos que el INAH requiere para que no detenga sus actividades.

“El Presidente me indicó que siguiera revisando con las secretarías de Cultura y Hacienda los apoyos que serán necesarios para no interrumpir la marcha institucional, así como los esfuerzos posibles de ahorro y contención de gasto en este difícil año. Considero que la conversación se tradujo en un mensaje de tranquilidad y de respaldo a una institución que el Presidente conoce y aprecia”, dijo Prieto.

Desde hace varias semanas, la comunidad académica del INAH, así como instituciones nacionales e internacionales han externado su preocupación por la situación presupuestal del Instituto, a través de cartas enviadas al titular del Ejecutivo Federal

Prieto resaltó dos misivas, la de la Sociedad para la Arqueología Americana, en Estados Unidos, y la de la Sociedad de Americanistas, en Francia, y dijo valorar todas las expresiones en favor del INAH.

“Eso habla del prestigio del INAH. He hablado con muchos de los autores de las columnas, de las declaraciones y con los firmantes de los comunicados, en todos he encontrado la disposición solidaria para apoyar al INAH y reconocer el valor de su tarea, sin desentendernos de los deberes de solidaridad que nos vinculan con quienes se han visto afectados por la nueva enfermedad Covid-19, así como los millones de mexicanos cuyas condiciones de pobreza y precariedad se han exacerbado al perder sus empleos o fuentes de ingreso. Tenemos un INAH fuerte y respetado que no ha claudicado ni lo hará en su quehacer y que tendrá un papel muy importante que jugar en la reactivación social, cultural y social de México”, señaló el funcionario.