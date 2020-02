AUDIO. Calderón, con 20% de probabilidades de volver a las boletas electorales

En su programa de radio “Así las cosas" Carlos Loret de Mola, entrevistó al expresidente Felipe Calderón, quien platicó sobre lo que viene para la organización México Libre, la cual busca el registro como partido político.

El expresidente destacó como un avance el que ha tenido México Libre, pues indicó que se han cumplido con todos los requisitos y en las próximas horas se espera alcancen los 300 mil afiliados, de los 234 mil 500 que solicita la ley para obtener su registro como partido político.

Calderón aclaró a Loret de Mola que para las próximas elecciones al congreso, en 2021 y hay un 80% de probabilidad de que su nombre no aparezca en las boletas, “la idea es es colocar ciudadanos, gente nueva, joven, fresca que sean honestos y capaces”, señaló.

No diré 'denme por muerto' por que eso no es así", dijo. Pero aclaró: "en principio, no".