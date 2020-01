Pagó 500 pesos por extorsión telefónica, luego le pidieron 10 mil

Una mujer denunció la extorsión de la que fue objeto por un par de sujetos, quienes le indicaron que tenían secuestrada a su hermana y que querían dinero a cambio de su liberación. Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2019, en la alcaldía de Álvaro Obregón.

En un audio se escucha la voz de la víctima, quien narra el hecho.

Explica que tuvo que pedir un préstamo, en primera instancia, de 500 pesos para cumplir con el pago; sin embargo, los presuntos captores aumentaron la cantidad una vez que la mujer les realizó la transferencia.

Dos hombres me hablaron, me tuvieron en el teléfono como dos horas (…) Me dijo que tenían secuestrada a mi hermana y que querían dinero; yo, por Dios que no tengo, y tuve que pedir 500 pesos”, se escucha en la grabación de la denuncia.