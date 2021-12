Abandona Mando Único Coordinado Santiago Tulantepec, alcalde desconoce motivo

El alcalde de Santiago Tulantepec, Dante Cárdenas dijo que no le notificaron la salida del Mando Único Coordinado del municipio, pero reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) se llevó dos patrullas que formaban parte del acuerdo para la vigilancia policiaca conjunta.

Dicha declaración fue ofrecida luego de que el pasado fin de semana el titular de la SSPH, Mauricio Delmar Saavedra señaló que este municipio, junto con Progreso de Obregón, son los únicos que no forman parte de dicho mando.

El funcionario estatal señaló que lo anterior se deriva de la designación del director de la corporación policiaca municipal, “por oscuros intereses, al parecer, de algunos regidores del ayuntamiento”.

Al respecto, el alcalde Cárdenas dijo que si la instancia estatal tiene alguna cuestión a investigar al respecto, sería bueno hacerlo, “no voy a meter las manos al fuego por nadie”.

Consideró extrañas las declaraciones de Delmar, pues en la más reciente reunión de evaluación de seguridad pública región Tepeapulco, a la que pertenece Santiago Tulantepec, fue uno de los municipios mejor calificados, según la propia SSPH.

No he presentado ningún escrito para retirar al municipio del Mando Único Coordinado, no he recibido ninguna notificación oficial al respecto”, reiteró el alcalde, al tiempo de señalar que el actual director de Seguridad Pública y Tránsito municipal, José Zaldívar Velázquez cuenta con todas las aptitudes y requisitos para ejercer el cargo.