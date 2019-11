Abandonan escuela 5 millones de niños en sexenios de Peña y Calderón

Durante dos sexenios, en México 5 millones 353 mil 711 niños abandonaron la educación primaria y secundaria. Los estados que más presentan este problema de primero a sexto grados son Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Guerrero.

Mientras que para la educación secundaria lo encabezan Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante una solicitud de información.

En los datos obtenidos por EL UNIVERSAL destaca que de 2006 a 2012, durante la gestión de Felipe Calderón, 3 millones 200 mil 882 niños del nivel básico de educación en nuestro país dejaron de estudiar. En la administración de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2017, 2 millones 152 mil 829 menores de edad abandonaron la educación primaria y secundaria a nivel nacional.

Oaxaca, a la cabeza

En los resultados de deserción escolar en primaria se detectó que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo 877 mil 92 deserciones; mientras que en la gestión de Enrique Peña Nieto se registraron 598 mil 651.

El estado que más casos tuvo fue Oaxaca, con 151 mil 874 niños durante el periodo de 2006 a 2017; al realizar la comparación por sexenio se halló que con Calderón hubo más deserciones en el estado, ya que fueron 83 mil 363 casos, comparados con el gobierno de Peña Nieto, donde hubo 68 mil 511 casos.

Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con 147 mil 648 niños; le siguen Chiapas, con 136 mil 311; Estado de México, con 117 mil 644; Michoacán, con 106 mil 392, y Jalisco, con 103 mil 307.

De acuerdo con la información brindada, el ciclo escolar en el que más se abandonó el nivel básico de educación fue 2006-2007, con 226 mil 331, seguido del 2007-2008, con 157 mil 76; sin embargo, la deserción volvió a tener un número fuerte para 2016-2017, con 155 mil 108; 2008-2009, con 150 mil 416.

Altos índices en nivel secundaria

En el balance nacional, la deserción en secundaria por sexenio estuvo encabezada por el periodo de Felipe Calderón, ya que un total de 2 millones 323 mil 790 alumnos tuvieron que dejar de estudiar. Mientras que en la administración de Enrique Peña Nieto fueron un millón 554 mil 178.

En este caso, la entidad con mayor deserción a nivel secundaria fue el Estado de México, ya que registró un total de 398 mil 160 casos. Le siguen Jalisco, con 299 mil 408; Ciudad de México tuvo 268 mil 328; Veracruz, 245 mil 990; Michoacán, 232 mil 543; Guanajuato, 212 mil 205.

En este nivel educativo, desde el ciclo 2006–2007 hasta el ciclo 2013–2014 el Estado de México se mantuvo como el líder en deserción escolar; sólo en los ciclos de 2014-2015 y 2015-2016, Jalisco tomó la punta en abandono escolar; sin embargo, para 2016-2017 lo retomó la entidad mexiquense.

Factores

Al respecto, Eduardo Backhoff Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C., dijo en entrevista que el tema de la deserción no está muy estudiado en el país, debido a que el problema no sólo se asocia con el sistema educativo, sino también con el contexto social y familiar en el que viven los estudiantes; sin embargo, indicó que existe un indicativo que sobresale, y es que a menor nivel económico hay mayor abandono escolar.

Pero esos no son todos los factores que pueden llevar a un alumno a dejar de estudiar, ya que de acuerdo con Backhoff Escudero la lejanía de las escuelas, el rezago educativo y la manera en la que los profesores abordan la educación de los estudiantes, el bullying o la adaptabilidad de los alumnos al sistema de enseñanza pueden ser factores que él llama endógenos.

“Otro aspecto que es muy importante es la lejanía de los estudiantes respecto de la escuela, es decir, entre más esfuerzo tiene que hacer el alumno por trasladarse, por ejemplo caminando dos o tres horas y debe hacer el recorrido todos los días, también es mayor la dificultad para asistir a la escuela y, por lo tanto, mayor el incentivo de no seguir por esa ruta o sacrificándose, por llamarlo de alguna manera”, dijo.

Por otro lado están los factores exógenos, que tienen que ver con la exposición que tienen los menores fuera de la escuela y afirma que en este punto la deserción se ve más en hombres que en mujeres, debido a que los problemas como el pandillerismo o la drogadicción afectan más a este género.

Rodrigo Islas Gómez, jefe de Atención y Terapia Sicológica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Naucalpan (DIF), señaló que es importante que se implementen más programas sociales que reviertan la deserción.

En su municipio existen por lo menos dos; Metrum y Aima, el primero enfocado al problema de abandono en niños; el otro, en ayudar a madres adolescentes.

“El programa no sólo consiste en darles 700 pesos mensuales, también abarca desde la atención sicológica hasta el apoyo de orientación en sus tareas”, afirmó.

La atención que brindan no sólo es para los menores, también hay apoyo sicológico y escuelas para padres, con la finalidad de que apoyen a sus hijos, debido a que muchos de los casos que les llegan o ellos absorben son por situaciones de drogadicción.

“Actualmente sólo tenemos 117 becas, que son municipales para Metrum, pero estamos buscando aumentarlas, porque son demasiados los niños que necesitan esta atención”, comentó.

El seguimiento que da el personal del DIF en Naucalpan también consiste en que los beneficiados tienen que justificar los gastos que hacen y se hacen visitas mensuales a los hogares, y están al pendiente del desempeño escolar.

“Hay muchos casos de éxito, recién me tocó visitar a una beneficiaria que estaba por concluir, pero me dio mucho gusto ver que ya estaba en preparatoria y ver que no sólo ella estaba feliz, sino la mamá, porque agradecen la ayuda económica”, afirmó.