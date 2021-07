Abuelita de 70 años obtiene su certificado de primaria en Yucatán

Yucatán.- Recientemente, María Luisa Paredes Durán, una mujer de 70 años, recibió su certificado de primaria por el gobernador del estado.

Fue el pasado 3 de julio, en la plaza Leopoldo Arana Cabrera en el municipio de Muna, donde la señora María Luisa acudió para recibir su documento emitido por el Instituto para la Educación de Adultos del Estado de Yucatán y para sorpresa de la recién egresada, el gobernador Mauricio Vila Dosal, acudió al evento.

Me siento muy orgullosa de este logro que también le da felicidad a mi familia, antes, mis nietos o mi hijo me ayudaban a leer la biblia, ahora yo me acerco cuando hacen su tarea y le entiendo, es una gran oportunidad que nos brindan a los viejitos como yo”, dijo la adulta mayor.