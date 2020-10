Abuelito repara máquinas de coser para ganarse la vida

Toluca, Estado de México.– En medio de la pandemia, la precariedad con la que subsisten los adultos mayores se agudizó no sólo por ser el sector más vulnerable al nuevo virus, sino también por dejarlos sin ingresos económicos.

Entre ellos está don Francisco, quien con un letrero busca atraer algún cliente para reparar máquinas de coser y, así, ganarse la vida. A pesar de que teme que la vorágine del consumismo, vuelva a estos aparatos tan obsoletos como se está convirtiendo su oficio, tanto que podría dejar de ser requerido aunque sea de vez en cuando.

Hasta el año pasado, en el Estado de México se contemplaba que ocho de cada diez adultos mayores son pobres, por lo que no cuentan con seguridad social y mucho menos con pensión; cifra que temen se haya recrudecido como consecuencia de la contingencia sanitaria.

Pero las cifras no significan nada para don Francisco, quien a sus 80 años de edad lucha por no ser parte de las estadísticas de fatalidad, sino de los casos que, aunque con poco dinero, pueden salir adelante.

Aunque en los últimos meses no ha tenido trabajo, las llamadas comenzaron a llegar para él gracias a una publicación que se hizo viral en Facebook y, con ello, la esperanza de tener qué comer cada día.

“Me sacaron una foto y la subieron, entonces ya la gente que tiene su aparatillo y me ha visto ahí me encuentra en la calle, no está para saberlo, pero me di una vuelta al portal y sin pedir señoras que me daban 100 pesos, 50 pesos, 30 pesos. He encontrado una solidaridad, ¿será por lo viejo?, no sé por qué he encontrado una solidaridad enorme en Toluca”, compartió.