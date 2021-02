A casi un año de cuarentena, pandemia y encierro que ha generado el Covid-19 en México, por pirmera vez en muchos meses, cientos de adultos mayores tienen esperanza.

Con cobijas, sillas y acompañados de un familiar diversos adultos mayores desde las 3:30 de la madrugada de ayer se formaron en Unidad Médico Familiar 42 del IMSS, en Cuajimalpa.

“A casi un año del inicio de la pandemia se comienza a ver la esperanza de volver a la normalidad”, dijo Alberto Javier Solís, de 67 años de edad, quien fue el primer adulto mayor de la alcaldía Cuajimalpa en recibir la vacuna de AstraZeneca. "Me siento satisfecho por todo lo que ha pasado. Me formé junto con otros en la madrugada y en punto de las 9:00 de la mañana me tomaron mis datos y fui vacunado”, dijo Solís.

Por su parte, María Guadalupe Cortés González, de 81 años, quien también fue de las primeras mujeres en ser inoculadas, en Cuajimalpa, dijo tener fe en la vacuna.

“ Mi vida ha cambiado demasiado. Tengo dos hijos que no viven en la Ciudad y no los veo desde octubre. Me la he tenido que pasar encerradita. Todo esto es triste”, aseguró. Y Alejo Mendoza, campesino de 77 años, confía en tener más tiempo de vida: “Tengo dos bisnietos y ahora con esta vacuna, quiero vivir muchos años más para poder verlos crecer y que lleguen otros”, expresó.