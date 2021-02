Abuelitos que NO quieren vacunarse, nos explican sus razones

Adultos mayores en el Estado de México manifestaron su desconfianza hacia la vacuna, ¿aplicarse o no la vacuna contra el Covid-19? Estas son sus razones.

“Yo, la mera verdad no quiero vacunarme, me da muchísimo miedo, ¿qué tal y me inyectan veneno?”, expresó Socorro García, de 78 años de edad.

Durante un sondeo realizado en distintos barrios y pueblos de Toluca, como La Teresona, Zopilocalco, San Mateo Oxtotitlán y la colonia Niños Héroes, algunas abuelitas explicaron los motivos por los cuales no quieren vacunarse.

“Cuando fue lo de la influenza me vacuné y fui a parar dos veces al médico particular, porque me dio tremenda temperatura. Mejor así, ya si me muero, pues ya Dios dirá”, dijo Gloria Martínez, de 84 años de edad.

“Yo tengo mis dudas, con tanto que se oye. Podríamos tener otros efectos en el cuerpo; posiblemente los aguantemos, posiblemente no, sólo Dios sabe”, añadió Luz María, una vecina de La Teresona.

“A mí me dan pánico todas las vacunas”, comentó Clara, de 71 años de edad.

UNOS YA LA ESPERAN

Pero no todas las adultas mayores sondeadas manifestaron rechazo hacia la inmunización, al considerar que podrán prevenir el coronavirus y así proteger a la familia.

“Yo sí deseo vacunarme, porque cuatro de mis familiares sufrieron esa enfermedad y mire, a mí, Dios me ha cuidado”, comentó María Dolores, vecina de La Teresona.

“Por donde vivo toda la gente no se quiere vacunar, ya les hablaron que vayan al Seguro, pero no quieren. Yo sí iré, pero hasta que me toque”, comentó Margarita Reyes, de 79 años.

CAÍDOS

En Edomex han fallecido más de 14 mil adultos mayores por Covid, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología.

Esta semana inició el registro nacional de personas mayores de 60 años para recibir la vacuna preventiva contra el nuevo virus, lo que beneficiaría al 11.3 por ciento de la población mexiquense.