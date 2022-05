Actuación de recién llegados definirá si suman o son oportunistas: Morena

Morena Hidalgo ha respaldado a algunos liderazgos políticos que se sumaron a la candidatura de Julio Menchaca y otros se van adhiriendo de forma natural, pero el partido no puede impedir que haya quienes buscan beneficio personal, por lo que sus conductas darán la razón si son oportunistas o no, indicó la dirigente estatal Sandra Alicia Ordoñez Pérez.

Sobre las recientes adhesiones a la candidatura común Juntos Hacemos Historia, de personajes políticos de distintos partidos, entre ellos los exlegisladores locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena comentó que es parte de la suma de todas las voluntades en torno al candidato, Julio Menchaca Salazar.

Al ser cuestionada sobre si las adhesiones de algunos personajes que han estado en controversia restan al partido más que sumarle, negó tal situación, ya que dijo han platicado con las bases y la misma dirigencia ha respaldado a algunos liderazgos y otros se van adhiriendo a la candidatura.

“Se ha entendido que es necesaria la altura de miras para poder ganar y que obviamente esto se hace mediante suma de voluntades, el replanteamiento, el trabajo interno de Morena se está haciendo, pero no está siendo una merma como tal”, refirió en entrevista para medios.

Respecto a si existe oportunismo por parte de algunos personajes para adherirse al movimiento de la cuarta transformación, comentó que la mayoría tienen la voluntad de sumar, “creo que el beneficio de lado se debe dar, ya las conductas personales nos van a dar la razón si son oportunistas o bien realmente vienen con el tema de poder”.

Ordoñez Pérez indicó que es un riesgo natural el que corre el partido en la adhesión de actores políticos de otros institutos, “el tema y el contexto político debe ser así, de oportunidades y de riesgos. Ahorita daremos esa oportunidad, pero quienes no ven sus intereses cubiertos solos se van, eso se ha visto en varios procesos de Morena”.

GABINETE CON HOMBRES Y MUJERES PRESENTABLES

En caso de ganar la gubernatura, la dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) relató que han platicado con Julio Menchaca sobre quiénes van a integrar su gabinete, por lo que el candidato sabe que tienen que ser personas de rectitud y que en su andar y proceder sean ejemplares para el pueblo hidalguense.

“Se tiene la certeza que (el candidato) se va a regir por los principios de Morena, no es una exigencia, es algo que traemos ya de manera muy palpable y en eso pido la confianza. Él va a sumar a liderazgos de hombres y mujeres que puedan ser presentables” y aclaró que la suma de actores políticos a la candidatura no garantiza su entrada en el gabinete.

Sobre el reciente anuncio del expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tepeji del Río, Héctor León Chaires de sumarse a la candidatura de Francisco Xavier Berganza de Movimiento Ciudadano, tras más de un mes de anunciar su apoyo a Menchaca, la dirigente morenista comentó que “una golondrina no hace el verano”.

Detalló que León Chaires estuvo en unas coordinaciones de la campaña, pero al no ver sus intereses se fue, “que si garantiza o no esos votos que dice traer, se va a ver en las urnas. Nosotros como movimiento no nos va a entretener, vamos bien en unas encuestas que se verán reflejadas en las urnas”.

EXPULSARÍAN A REGIDOR DE TENANGO POR VIOLENCIA FAMILIAR

Por otra parte, respecto a las recientes acusaciones de familiares y pobladores del regidor morenista, Lázaro Cajero Serapia de Tenango de Doria por violencia familiar, la dirigente estatal señaló que sea de las filas de Morena o de cualquier partido debe enfrentar las consecuencias de sus actos.

“Lo hemos comentado a los compañeros varias veces, sus actos tienen consecuencias y se tienen que atender, primero que se haga la investigación y el esclarecimiento y si hay una condena que pagar o lo que se dé, tiene que manejarse así”, expresó.

Detalló que en caso de tener militancia en Morena y comprobarse el actuar, el partido iniciaría un proceso para expulsarlo de sus filas, ya que la buena conducta o el buen regir es una de las bases importantes del organismo político, pero primero, dijo, debe hacerse la investigación para descartar o verificar que realmente la acusación sea cierta.

El 19 de mayo, habitantes de San Nicolás denunciaron mediante redes sociales que Eloísa C. L. y su hijo de cinco años fueron víctimas de agresiones físicas por parte del regidor de Tenango, por lo que el menor de edad fue llevado al Centro de Salud. El lunes 23 el ayuntamiento de Tenango de Doria informó que canalizó el caso al Ministerio Público por violencia intrafamiliar y doméstica y señaló que no protegerá ni encubrirá a ninguna persona.