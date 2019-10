Acuerdan autoridades e inconformes continuidad de la carretera Otates-Cacateco

Autoridades estatales y habitantes inconformes de cinco comunidades de Huejutla alcanzaron acuerdos parciales que permitirán continuar la construcción del tramo carretero Otates-Cacateco.

El subsecretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Octavio de la Torre dio a conocer que para trabajar el siguiente tramo primero se debe concluir tanto física como documentalmente la primera etapa.

Lo anterior, para que la Secretaría de la Contraloría trabaje en el acta de entrega-recepción con la participación del comité de obra, así lo expuso ante la gente que acudió a la reunión para conciliar el asunto.

Agregó que en aquella cita se informó a los presentes que la segunda etapa de la carretera permanece en trámite, pero aún sin fecha de inicio debido a que antes deberán contar el acta firmada de la primera fase.

La reunión con el subsecretario de la Torre se llevó a cabo luego de que la semana pasada los inconformes bloquearon la vía federal México-Tampico durante 13 horas para exigir terminación del tramo Otates-Cacateco.

El funcionario dijo entender la necesidad de la gente, pues es una demanda que data de hace muchos años y les pidió que se acerquen con quienes pueden informar exactamente el proceso a seguir para lograr cualquier proyecto.

Hay gente que no da información correcta, que se va con cuestiones que no son verdaderas. Conseguir recursos para una obra no es fácil, desde el expediente técnico, validarlo y otros trámites que no son tan fáciles”, concluyó.