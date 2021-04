‘Acuérdense que tienen papás y abuelos’; piden a jóvenes responsabilidad ante COVID

Joaquín Gálvez, de 82 años de edad, asistió acompañado de sus dos hijos al módulo implementado en las instalaciones PREP de Villas del Álamo, en Mineral de la Reforma, para aplicarse la segunda dosis de vacuna contra COVID-19.

Al salir del módulo, Joaquín, vecino de la colonia Carboneras, hizo un llamado a los jóvenes hidalguenses ante la reapertura de diversos establecimientos que fomentan las aglomeraciones y donde pueden correr riesgo de contagiarse del virus.

Además, Joaquín admitió que se llevó una grata sorpresa al llegar temprano al lugar y no encontrarse largas filas ni desorganización, como sucedió en las primeras aplicaciones en Mineral de la Reforma y Pachuca.

Llegué a las 7:00 (horas) con todo y sillita para esperar en la fila, hasta ya venía platicando con mis hijos sobre toda la espera que íbamos a pasar, pero cuando llegué noté que no había fila y nada más me esperé como 20 minutos y ya pasé", comentó el adulto mayor.

También expresó su satisfacción con el trabajo realizado por el cuerpo médico, ya que únicamente sintió un poquito de dolor en la cabeza, e inmediatamente le explicaron que era normal debido a los efectos que puede generar el biótico.

De malestares solo sentí una punzada leve en la cabeza, pero se me quitó como a los diez minutos y ya me explicaron que era normal, que si en la noche me dolía me tome un paracetamol sin problema".