Acusa AMLO campaña en su contra de empresa española

El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a la empresa española Ibedrola de una campaña en medios de comunicación en contra de su administración porque están inconformes debido a están ordenando el sector energético.

En su conferencia de prensa en las instalaciones Escuela Militar de Sargentos en Puebla, Puebla, el presidente López Obrador reconoció que algunas empresas extranjeras están inconformes porque se está poniendo orden ya no se les permite hacer y deshacer.

“Ya hemos dicho que abusaban vendían muy cara la energía eléctrica a CFE, y obtuvieron contratos por medio del influyentismo, en particular y eso no tiene nada que ver con el pueblo español, con empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron”.

Recordó que en las administraciones pasadas por esos abusos el que pagaba los platos rotos era el pueblo de México porque aumentaban e precio de la luz,

“Le iba muy bien a los empresarios extranjeros, pero muy mal al pueblo de México. Pero ahora se van a revisar esos contratos leoninos hay una campaña de las propias empresas contrata nuestro gobierno”.

El presidente reiteró que los que tienen el monopolio de generación de energía eléctrica son las empresas españolas, ibedrola que tiene 20 plantas de generación y todavía el año pasado un hijo del empresario Claudio X. Gonzales le vendió una planta a Iberdrola.

“Hay toda una campaña de comunicación contra nosotros, pero no vamos dar ni un paso a tras porque está de por medio el interés general. No voy a incumplir el compromiso de que no aumente el precio de la luz, ahora con la pandemia porque no había limites en el consumo, en tiempos normales si se consumía más energía se pasaba a otra tarifa, ahora aunque se consuma más no se pasa a otra tarifa”.