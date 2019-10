Acusa Finanzas presuntos errores de asesores externos contratados por diputados

Jessica Blancas Hidalgo, titular de la Secretaría de Finanzas, evidenció presuntos errores cometidos por un despacho de asesores externo que contrató el Congreso local “para meterle mano al proyecto de presupuesto 2019”, servicio por el cual, según diputados de oposición, pagó 1 millón 159 mil 986 pesos.

El problema, dijo, se originó en la asignación que hicieron diputados de Morena y sus aliados, de una bolsa de 750 millones de pesos para 253 obras en 64 demarcaciones del estado, para la cual, los asesores no previeron que ese recurso podría no llegar por parte del Programa de Infraestructura Municipal, de carácter federal.

Así lo mencionó la secretaria ante los reiterados cuestionamientos de diputados de Morena, quienes le pidieron una explicación por la que su dependencia no ha repartido la totalidad de los 750 millones de pesos asignados el año pasado.

El paquete hacendario 2019 lo entregamos bien (en diciembre de 2018), pero recordemos que tuvieron algunos asesores externos (contratados por los diputados locales de Morena) y le metieron mano a estos recursos y los etiquetaron en siete conceptos que nunca llegaron al estado”, explicó.

DIPUTADOS TUVIERON CONOCIMIENTO DE MERMA PRESUPUESTAL

Al avanzar este año, dijo, “comenzamos a recibir noticias de la federación que esos 750 millones no iban a llegar al estado”, de dicha situación los diputados tuvieron conocimiento en febrero pasado, aseguró.

Tengo aquí unos oficios donde les aviso en tiempo y forma. Hicimos una mesa de trabajo en febrero, nosotros llamamos a la gente de la Comisión de Hacienda y les dijimos: ‘sabes que hay un error en la asignación de los 750 millones de pesos’, hay fondos que no llegarían y que tenemos que reasignar”, dijo.

Detalló que de los 750 millones de pesos, la federación solo envió 225 millones para 161 proyectos en 45 municipios. “Ustedes nos autorizaron qué municipios y cantidad de recursos y quiero recordar que la Secretaría de Finanzas solo planea, programa y presupuesta”, dijo.

El fondo más grande que no llegó, dijo, es el de compensación, que representa 81.01 por ciento (435 millones 834 mil 449 pesos) de los 750 millones de pesos etiquetados; “ese ingreso no fue recaudado, pero no es que no se haya hecho en el estado, sino que la federación no nos lo dio”, justificó.

Además, destacó que buenas prácticas gubernamentales, como la atracción de inversión y creación de empleos, originaron que Hidalgo ya no calificara como uno de los estados más pobres del país.

PIDEN CUENTAS A CONSULTORA CONTRATADA POR MORENA

Ante la problemática, Asael Hernández Cerón, coordinador de la bancada del PAN, pidió una investigación o, en su caso, se cobre a la empresa consultora contratada por diputados de Morena el recurso que no llegará a los municipios.

Quien realizó estos servicios lo hizo mal. Hay que cobrarle a la empresa que hizo ese presupuesto. Entiendo a los diputados (de Morena) que están molestos, pues ellos habían apartado una bolsa y simplemente no llegó ese recurso”, señaló.

Jajaira Aceves Calva, diputada del PES, reveló que para la contratación de un servicio de una empresa de consultoría y asesoría técnica especializada se pagó 1 millón 159 mil 986 pesos.

“No fue ni técnica ni especializada”, dijo a diputados de Morena que reclamaban desde su curul.

EJECUTIVO DESTINA RECURSOS PARA 84 MUNICIPIOS, NO PARA 64

Ante los insistentes cuestionamientos de Ricardo Baptista en el tema de la falta de ejecución de los 750 millones de pesos para 64 municipios, la secretaria de Finanzas respondió:

Diputado, en este momento le respondo que Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, gobierna para los 84 municipios del estado y no etiquetó los 750 millones de pesos para 64”, dijo.

Jessica Blancas dijo que algunas partidas gubernamentales han redireccionado el gasto interno para apoyar a 84 municipios “y el gobernador ha optimizado el gasto, pues, reitero, él no solo está preocupado por 64 municipios, sino por los 84”, señaló.