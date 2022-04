Acusa Menchaca presión a burócratas con formatos para votación

Al tratar el tema de política y gobierno, el candidato común de Juntos Hacemos Historia, Julio Menchaca, acusó que en el gobierno estatal difunden formatos a los servidores públicos para obligarlos a que lleven a diez personas a votar, por lo que exhortó a los burócratas a no sentirse presionados.

Durante el primer debate entre candidatos, indicó que conoce perfectamente la estructura del gobierno, donde mujeres y hombres en el transcurso de su vida han colaborado realmente con eficiencia, honradez.

“No se preocupen, no hagan caso de que van a perder su empleo, se los digo mirándolos a los ojos. Sí, que se preocupen los malos funcionarios públicos, los que han hecho de ese espacio un botín, pero los mejores perfiles son los que podrán hacer realidad la transformación en Hidalgo”, refirió.

Reiteró que no se preocupen y no tengan miedo, además de no ceder a la presión de que están circulando los formatos, por lo que llamó a denunciar al ser un delito electoral.

Al sentirse aludida, la candidata de Va por Hidalgo respondió: “No digas que nadie los amenaza, la gente de gobierno conoce a Carolina porque soy parte de ellos, ahí he estado con ellos, arrastrando el lápiz, trabajando horas extras, yo les voy a ayudar”.