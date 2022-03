Acusa Morena guerra sucia de alianza Va por Hidalgo

Luego que por medio de redes sociales fue difundida la presunta distribución de panfletos con la imagen del precandidato de Morena Julio Menchaca Salazar con frases machistas, este día el Comité Ejecutivo Estatal del partido guinda se deslindó de esa propaganda y acusó guerra sucia anticipada por parte de la alianza Va por Hidalgo que abandera la precandidata Carolina Viggiano.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal Sandra Alicia Ordoñez Pérez, acompañada de la diputada federal morenista Simey Olvera, acusaron que la propaganda difundida es resultado de la guerra sucia proveniente de Carolina Viggiano, sus colaboradores, así como de quienes integran la alianza Va por Hidalgo, que actúan con el golpeteo mediático y viejas prácticas.

“Desmentimos cualquier tipo de acto machista dentro de las filas de Morena Hidalgo. Las cosas con Carolina Viggiano no van a cambiar, ni tampoco pretenden hacerlo, seguirán haciendo esas viejas prácticas que ellos siempre hacen resurgir y las formas en las que dicen que apostando a lo mismo habrá un cambio y eso es una aberración y mentira”, señaló la dirigente.

Indicó que en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no caerán en ninguna provocación, por lo que ya trabajan para denunciar la guerra sucia y reiteró que del partido no ha salido ningún tipo de campaña del mismo tipo, ya que no es su estilo, enfatizó.

HACER VALER ACUERDO

Ordoñez Pérez exhortó a los partidos que integran la alianza nacional Va por México (PAN, PRI y PRD) y que en el estado conforman Va por Hidalgo, a que hagan un juego limpio y digno, a la altura de lo que el pueblo demande.

Asimismo, a las autoridades electorales pidió que pugnen y hagan vigente el acuerdo por la integridad en el proceso electoral que se firmó recientemente.

Por su parte, la diputada federal Simey Olvera indicó que la aparición de los panfletos con mensajes machistas es una situación irrisoria, por lo que el equipo del senador con licencia hizo el deslinde, porque, dijo, es un asunto ilógico.

“Esperaba más creatividad por parte de los adversarios, pero estamos viendo que ese va a ser su modus operandi, su práctica en toda la campaña. Todavía no empieza y ya tienen un gran temor y están haciendo cosas indebidas y muy absurdas, es una guerra sucia anticipada”, refirió.

Mencionó que el pueblo ya no se las cree y no es tonto, además que ya tienen identificado de quién viene esa guerra sucia, que es la oposición que se siente anticipadamente perdida, a una semanas de que empiecen las campañas electorales.