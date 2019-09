Acusa Pascual atentado contra su vida y responsabiliza a Cipriano

Pascual Charrez Pedraza, presidente municipal de Ixmiquilpan, acusó que sufrió un atentado en su casa durante los primeros minutos de este lunes, de lo cual responsabilizó al diputado desaforado Cipriano Charrez y al delegado de El Nith.

Tras escapar y esconderse en el monte, el presidente municipal solicitó la presencia de la Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes detuvieron a seis personas, narró durante una entrevista radial en la Ke Buena de Ixmiquilpan.

Cabe recordar que alrededor de las 6:00 horas del lunes, un grupo de vecinos de El Nith acudió a la presidencia municipal donde quemó patrullas y demandó que fueran liberadas las seis personas detenidas.

Durante entrevista en la radio, el alcalde acusó a la regidora panista Judith Sonia López Olguín de incitar a los pobladores a quemar las patrullas.

ME GOLPEARON, ME TORTURARON: PASCUAL



“Llegó un comando de personas, que nosotros no sabíamos de dónde venían, estaban dirigidos por el ingeniero Cipriano, el delegado municipal de El Nith, es lo que comentaron, llegaron a mi casa, a donde yo vivo, en Villa de la Paz”.

Dijo que, previamente, este grupo de personas acudió con el delegado de Villa de la Paz. “Le dijeron, vamos a ir y vamos a matar o golpear al presidente municipal en su casa, nos acompañas o nos vamos solos”.

“Se metieron en la casa, estaba con otro compañero de la comunidad, Fidencio Barquera. Me golpearon, me torturaron. No conformes, fueron todavía a juntar a más gente, fuera de la comunidad, pura gente mala, y llegaron ahora así, con armas”.

Ante ello, dijo el alcalde, se escondió. “Salí de la casa, me fui a esconder en los terrenos, en lo que se juntó la comunidad y más tarde regresé caminando con dos compañeros”.

Por tanto, el presidente municipal solicitó a la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal detener a estas personas dentro de su casa.

“No hay ningún abuso, es totalmente lo contrario, delincuentes se fueron a meter en mi casa”, insistió el presidente municipal.