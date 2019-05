Acusa Prisco Manuel trasfondo político en denuncia por incumplimiento de pensión

Prisco Manuel Gutiérrez, exdiputado local del PAN, consideró que existe trasfondo político en la denuncia en su contra por incumplimiento de pensión alimenticia para sus dos hijos, y aseguró que siempre ha otorgado la manutención.

El también exedil de Xochiatipan calificó esta acción como “un intento de desprestigio” y lamentó que su expareja se haya prestado para ello, toda vez que “he levantado la mano nuevamente en la política”, pues en 2020 se avecina un nuevo proceso electoral.

Amo a mis hijos y lamento esta situación, pareciera un chantaje y una salida para querer desprestigiarme. Hay más de uno que le da coraje que nuevamente esté levantando la mano en la política, dijo a AM Hidalgo.

A.R.G.O., expareja del panista, lo denunció por incumplir con la pensión alimenticia por un monto de 3 mil 124 pesos, que le fijó el juez para la manutención de sus dos hijos; mostró un expediente con numeral 1768/2018.

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Denuncian-al-panista-Prisco-Manuel-por-incumplir-pension-alimenticia-20190514-0055.html

Al respecto, Prisco Manuel contestó: “He cumplido con lo que el juez me ha ordenado (de la pensión) desde el primer día. No he entrado en desacato. A la señora (su expareja) no me resta ni debatirle nada, le tengo agradecimiento por ser la madre de mis hijos, pero no entiendo por qué quiere desprestigiarme de este modo en los medios de comunicación”.

Respecto a los actores políticos que estarían detrás de su desprestigio, Prisco Manuel prefirió reservar sus nombres y recordó que en 2013, cuando fue diputado local, apoyó una iniciativa para obligar a los padres a cumplir con el pago de manutención y alimentación de sus hijos.