Acusa Sedagroh recorte de 152 millones de pesos al campo hidalguense

Carlos Muñiz Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), recriminó que el campo mexicano sufrió un descalabro presupuestal con el nuevo gobierno federal, ya que le quitaron al sector 6 mil millones de pesos, de los cuales, en la entidad dejaron de percibir 152 millones a través de varios programas.

Durante su visita por Tula, el secretario en Hidalgo dijo que lo menos que esperaban es que el gobierno federal entrante asignara al campo los mismos recursos que en la administración anterior, pero en cambio les recortaron 6 mil 600 millones de pesos.

Explicó que con los recortes desaparecieron programas como el de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan), el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), y otros con los que apoyaban zonas de alta y muy alta marginación.

Además, recalcó que respecto a los nuevos programas anunciados, Sedagroh pide que incluyan a Hidalgo, porque en el caso del Crédito a la Palabra ganadero, Sembrando Vida y el de fertilizantes, han quedado fuera campesinos hidalguenses.

“En este año los hidalguenses no tenemos derecho entrar, y no porque no estemos gestionando o no pidamos, sino porque nos sacaron de manera arbitraria de esos programas”, aclaró.