Acusa Viggiano plan para autoatentado en Morena

Carolina Viggiano, candidata de la alianza Va por Hidalgo, declaró que en la candidatura común Juntos Hacemos Historia, que encabeza Julio Menchaca, preparan un autoatentado; además de que buscan a una doble de su persona para afectar su fama.

Ante ello, la candidata exhortó a Julio Menchaca a conducirse con ética y lo convocó a un juego limpio, así como a reconocer los resultados de la jornada electoral este 5 de junio.

"También sé que están tratando de montar un autoatentado, qué tal, un autoatentado, para qué, pues simplemente para poder volver a revivir, tener relevancia, yo creo que es mejor ir a un debate", dijo Viggiano durante un mensaje transmitido en redes sociales esta mañana.

Además, dijo que el candidato de Morena y su equipo buscaban a una doble de la candidata de la alianza Va por Hidalgo, "alguien que se me pareciera a mí, yo me considero auténtica, entonces no va a ser tan sensillo".

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La finalidad, agregó, es grabar un video haciendo algo indebido. "No sé qué, honestamente, no sé cual sea el guión, pero la idea era afectar mi fama, mi prestigio, porque no encuentran algo real con lo que puedan golpearme".

Y agregó la candidata: "me parece lamentable, lo más misógino, reprobable y una muestra del tamaño real de las personas contra las que estamos compitiendo".