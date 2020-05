Acusa Xóchitl Gálvez a López-Gatell de comportamiento misógino

La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz calificó como misógino al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien compareció este miércoles ante la Junta de Coordinación Política del Senado.

Lo acusó de cometer violencia política de género por su forma de responder al cuestionamiento de la senadora Alejandra Reynoso durante la comparecencia virtual, según explicó durante una entrevista concedida a Radio Fórmula.

“Fueron cinco horas y media con cosas repetitivas, soberbio, te diría golpeador, misógino, acusó a una senadora de que no le funciona la parte alta del cerebro, como si a él le funcionara todo”, señaló la senadora de origen hidalguense.

Con Azucena Uresti, agregó que “eso se llama violencia política hacia las mujeres y lo único que tenía que hacer era contestarle a la senadora y punto, no analizar si tiene una carrera o si tiene otra y no puede comprender y no se concentra”.

Al respecto, la también senadora panista, Alejandra Reynoso, reprochó en Twitter al funcionario federal Hugo López-Gatell que evadiera todas las preguntas que le hizo durante la comparecencia y de igual manera lo acusó de misógino.

“Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos”, dijo la senadora guanajuatense, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.