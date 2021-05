Acusa alumna hostigamiento en UAEH; autoridades no intervienen, reclama

Daniela forma parte de la colectiva feminista Tetlachihui Machtiani (bruja estudiante) y asegura haber sufrido acoso y hostigamiento por parte de profesores y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Además, reclamó que la defensoría de la institución es omisa ante las denuncias.

La estudiante narró que durante una de sus clases de Historia, el profesor la llamó “loca” tras defenderse de lo que consideró comentarios machistas por parte de compañeros y del propio docente, por lo que les exigió trato respetuoso.

Lo único que hice fue defenderme y a mis compañeras. No estamos locas por defendernos, por exigir respeto para nosotras, tenemos la fuerza para no guardar silencio, para alzar la voz y erradicar cualquier expresión machista, lamentablemente las autoridades no piensan así y solo nos ignoran”, declaró.