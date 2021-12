Acusa comerciante de Actopan a ayuntamiento y alcaldesa de difamación en redes sociales

Omar Ramírez, líder comerciante en Actopan aseguró que personas que trabajan en el ayuntamiento o de manera personal para la presidenta municipal Tatiana Ángeles Moreno, han iniciado una campaña de desacreditación en su contra a través de publicaciones con perfiles falsos en Facebook.

Lo anterior lo mencionó por medio de un video en redes sociales, donde menciona que debido a ser uno de los líderes de opinión en la región y su interés por trabajar en beneficio de la demarcación, ha iniciado trabajos de bacheo en algunas calles del municipio a iniciativa personal y sin pedir apoyo de la alcaldía.

Dicha situación, asegura, ha causado la molestia de la alcaldesa, al sentirse indirectamente atacada por las obras que se realizan por parte de la ciudadanía y no de su gobierno.

"Lo hace solo porque ayer iniciamos a bachear, y qué casualidad que pasa esto y enseguida empiezan las falsedades en estos medios de internet donde se hablan muchas cosas malas de mí y de mi familia", menciona.

En este sentido Omar Ramírez detalló que dichas publicaciones se han compartido ya en varias páginas de la región; sin embargo, destacó que se han hecho por medio de perfiles falsos o ‘bots’, pues señala que cada uno de ellos son páginas de reciente creación.

"Ni siquiera tienen el valor de escribirlo desde los perfiles reales, lo hacen de otros para no dar la cara y acusarme o señalarme de lo que supuestamente ellos saben de mí", reprochó.

Respecto a la información vertida en dichas publicaciones que menciona la supuesta sed de poder de Omar Ramírez, así como acusaciones de que él y uno de sus hermanos consumen drogas, mencionó: "la gente que me conoce lo sabe, nunca me he metido en nada de eso y si mi hermano en algún momento lo probó yo creo que tampoco es algo que nadie haya pasado, todos tenemos algún familiar que en algún momento lo ha hecho, pero basta de tratar de desacreditar", explicó.

De igual forma el líder comerciante exigió respeto para su familia, especialmente sus hijos, quienes al tener acceso a redes sociales pueden tener contacto con ese tipo de mala publicidad, y aunque recalcó que es falsa, podría afectar la sensibilidad de sus parientes.

Omar Ramírez hizo hincapié en que continuará su labor para con el municipio y todos sus sectores, no solo el comercial, por lo que emitió un mensaje para la edil Tatiana Ángeles: "Voy a seguir trabajando, esto no me va a detener ni me va a frenar, la invito a dejar de hacer este tipo de publicaciones y que su gente deje de hacerlas, no soy drogadicto y el día que guste la reto a que nos hagamos un examen antidoping".

De igual forma Omar Ramírez señaló al actual gobierno municipal como el peor en la historia de Actopan y argumentó los altos índices de robo de autos, así como la tensión existente con tianguistas de La Estancia debido al problema por su reubicación.

Las noticias de AM en

Síguenos