Acusa comercio establecido de Ixmiquilpan favoritismo para semifijos durante pandemia

Comercios semifijos ubicados en el primer cuadro de Ixmiquilpan no son presionados por el gobierno municipal para acatar todas y cada una de las medidas y restricciones sanitarias ante la pandemia por COVID-19 indicadas por las secretarías de Salud estatal y federal, aseguran propietarios de negocios establecidos.

Debido a ello, afirmaron ante AM Hidalgo que existe favoritismo por parte del área de Reglamentos y Espectáculos del ayuntamiento para el comercio informal, pues aseveran que a este sector no se le sanciona ni se le hace acatar los lineamientos sanitarios.

A nosotros sí nos giran documentos o acuden incluso a realizar inspecciones sorpresa para ver que respetemos todas las indicaciones; de no ser así nos podrían incluso sancionar”, detallo Jaime Lozano, locatario establecido.

En ese sentido, añadieron que los aspectos a verificar son el uso obligatorio de cubrebocas, contar con dispensador de gel antibacterial, uso de cofia en el caso de los vendedores de alimentos y bebidas, reducción de aforo a 30 por ciento en negocios de comida y el cierre de los locales a las 18:00 horas y para otros hasta las 20:00 horas.

Sin embargo, en contraparte, recalcan que para los negocios no establecidos que en su mayoría ocupan la calle Jesús del Rosal, dichas normas parecen no existir, pues no tienen sana distancia entre cada uno de los puestos ni realizan sanitización o limpieza de espacios y, en algunos casos, incluso no portan cubrebocas, situaciones que pasan desapercibidas para el área de Reglamentos.

Agregaron que sobre ello intentaron dialogar con la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras durante una reunión que se llevó a cabo en el Teatro Hidalgo el viernes pasado.

Pensamos que ahí nos iba a atender para ver la forma de trabajar en la pandemia, pero no estuvo, solo nos dejó con el secretario Rutilio Pérez, pero ni siquiera pudimos acordar nada”, finalizaron.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos