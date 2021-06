Acusa despojo vecino de Huautla y reprocha omisión de autoridades

Martín de la Cruz Cortés, vecino de la localidad Tohuaco, Amatzintla, en el municipio Huautla, acusó que ni el Ministerio Público (MP) ni la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) han atendido el presunto delito de despojo en el que señaló como responsables al exdelegado de dicha comunidad y al dirigente de Fdomez, Gabriel M.H.

Debido a ello, indicó que acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para tratar de obtener justicia.

En entrevista, De la Cruz Cortés refirió que por su exigencia de recuperar sus terrenos, desde hace varios meses no puede entrar a Tohuaco, Amatzintla, pues fue amenazado por el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (Fdomez).

Además, señaló que del caso ya hay denuncias formales ante la autoridad ministerial correspondiente, la Procuraduría Agraria y la visitaduría regional en Huejutla de la CDHEH.

Detalló que por el probable delito de despojo se inició la carpeta de investigación 05-2020-0649; sin embargo, aseguró que el Ministerio Público “por temor no ha querido hacer nada al respecto”.

También acudió a la oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, donde inició la queja CDHEH-H-0035-2020, la cual fue cerrada sin que el visitador de ese organismo, Aurelio Vega Aquino, le diera alguna explicación, comentó.

En lo que respecta a la Procuraduría Agraria de Huejutla, mencionó que el responsable de este asunto, de quien dijo no recordar el nombre, le propuso que hablara con los integrantes del Fdomez para llegar a un acuerdo económico y con ello pudiera recuperar sus terrenos y el derecho de entrar a la localidad Tohuaco.

Prácticamente me dijo que pagara para poder recuperar lo que me corresponde y para regresar a mi lugar de origen, lo que me parece injusto", reclamó.